Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, uygun donör bulunurken Etik Kurul onayı da alındı. Tedavisi yakından izlenen Özkan, sağlık süreci hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Özel bir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın hem klinik değerlerinde iyileşme sağlandığı hem de karaciğer nakli için beklenen donörün belirlendiği açıklandı. Süreci yürüten Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ile Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son duruma ilişkin konuştu.

Karaciğer nakli için gün sayan Ufuk Özkan'dan haber var! "Herkül'e döndüm"

TEDAVİ OLUMLU CEVAP VERDİ

Prof. Dr. Yaprak, Özkan’ın hastaneye başvurduğunda karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesinde olduğunu belirterek, uygulanan tıbbi tedavilerle genel sağlık durumunda belirgin bir iyileşme sağlandığını ve bu skorun 14’e kadar düşürüldüğünü ifade etti.

CANLI DONÖR BULUNDU

Tedavi süreci devam ederken yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını aktaran Prof. Dr. Yaprak, donörün Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı sektör arkadaşı kameraman Salih Kıvırcık olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde donörün anatomik olarak uygun bulunduğu ve Etik Kurul onayının alındığı belirtilirken, nakil operasyonunun önümüzdeki günlerde planlandığı kaydedildi.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise donör Salih Kıvırcık’a ilişkin tüm yasal onay süreçlerinin tamamlandığını belirterek, hem alıcı hem de verici için operasyon hazırlıklarının başlatıldığını açıkladı.

“DUALAR MORAL OLDU”

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Özka ise günde çok sayıda serum aldığını belirterek sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Sevenlerinden gelen destek mesajlarının kendisine moral verdiğini dile getiren Özkan, “Ayakta durduğuma bakmayın. Günde 10 tane serum alıyorum. 19 günde Herkül’e döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dualar benim muhafızım oldu” dedi.

