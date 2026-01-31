Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Saat 13.15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

FABRİKADA BÜYÜK HASAR VAR

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

