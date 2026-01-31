Bartın TOKİ kura sonuçları açıklanıyor. 31 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, konut sahibi olmaya hak kazanan adaylar netleşiyor. Kura çekimi canlı yayını ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte TOKİ Bartın asil/yedek isim listesi...

Bartın TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! Bartın’da sosyal konut projeleri kapsamında merkez ilçe başta olmak üzere Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçeleri için kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Merkez ilçede 600 konutluk büyük ölçekli projenin yanı sıra Hasankadı ve Kozcağız bölgelerini kapsayan projeler de kura kapsamında hak sahiplerini buluyor. İşte Bartın TOKİ kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi...

Bartın TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor! TOKİ Bartın asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama

BARTIN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bartın’da TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açılacak. 31 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte hak sahipleri belirleniyor.

Kura sonuçları noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sisteminden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

Bartın TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor! TOKİ Bartın asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama

BARTIN TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bartın TOKİ projeleri kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden yayımlanıyor. Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebiliyor.

BARTIN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bartın TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor! TOKİ Bartın asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 HALK BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 2 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ HASANKADI 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 3 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 4 BARTIN AMASRA BARTIN AMASRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 5 BARTIN KURUCAŞİLE BARTIN KURUCAŞİLE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 6 BARTIN ULUS BARTIN ULUS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 7 BARTIN ULUS BARTIN ULUS ABDİPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU 8 BARTIN ULUS BARTIN ULUS KUMLUCA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF KONFERANS SALONU

Haberle İlgili Daha Fazlası