UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden takımlar için kadro bildirimi süreci kritik bir aşamaya girdi. Kış transfer döneminde yapılan takviyelerin Avrupa arenasında forma giyebilmesi için UEFA’nın belirlediği resmi takvim yakından takip ediliyor. Kulüplerin kaç oyuncu ekleyebileceği ve son başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman 2026?

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler UEFA’nın kadro güncelleme takvimine çevrildi. Özellikle transfer döneminde kadrosunu güçlendiren kulüpler, eleme turları öncesi UEFA’ya bildirilecek isim listesi için zamanla yarışıyor. Yapılabilecek değişiklikler ve son tarih, teknik heyetlerin planlamasında belirleyici rol oynuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması için kulüplerin A Listesi ve B Listesi bildirimleri 2 Eylül 2025 Salı günü saat 24.00 (CET) itibarıyla tamamlandı. Bu tarihten sonra yapılan transferler, lig aşamasında forma giyme hakkı elde edemedi.

Lig aşamasının sona ermesiyle birlikte UEFA, eleme turlarına kalan takımlara kadro güncelleme hakkı tanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden kulüpler, son 16 turu öncesinde UEFA’ya bildirdikleri listede sınırlı sayıda değişiklik yapabiliyor. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi kış transfer döneminde yapılan değişiklikler için kadro bildirim süresi 5 Şubat 2026 Perşembe günü 23.59'da sona erecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ SON TARİH 5 ŞUBAT 2026

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi’nde kış transfer dönemine ait kadro güncellemeleri için son tarih 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar kulüpler, listelerine en fazla 3 yeni oyuncu ekleyebilecek. Yapılacak değişikliklerde toplam oyuncu sayısı 25’i geçemeyecek ve sekiz yerli oyuncu kotası geçerliliğini koruyor. Belirlenen sürenin kaçırılması halinde, kış transfer döneminde kadroya katılan futbolcular Şampiyonlar Ligi eleme turlarında forma giyemeyecek.

