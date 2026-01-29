Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi yarın gerçekleşecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler son 16 play-off turuna çevrildi. Yeni formatıyla bu sezon ilk kez 36 takımlı lig sistemiyle oynanan turnuvada Galatasaray da yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. Futbolseverler ise ''Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler?'' sorusuna cevap aramaya başladı.
Lig etabında oynadığı 8 karşılaşmada 10 puan toplayan Galatasaray averajla 20. sırada yer aldı. Aldığı sonuçla ilk 24 içine giren sarı-kırmızılı ekibimiz doğrudan son 16 bileti alamasa da play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. Temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri ve kura çekiminin detayları da futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler?
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 10 puanla tamamlayan Galatasaray 36 takımlı yeni formatta 20. sırada yerini buldu. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakipleri lig etabını 13 puanla tamamlayan Atletico Madrid ve Juventus oldu. Kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılı ekip iki güçlü takımdan biriyle eşleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Kura çekimi yarın TSİ 14.00’te başlayacak. Kura sonucunda Galatasaray’ın rakibi netlik kazanırken play-off turunda ilk maç İstanbul’da, rövanş karşılaşması ise deplasmanda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Arsenal 24
Bayern Munich 21
Liverpool 18
Tottenham 17
Barcelona 16
Chelsea 16
Sporting Lizbon 16
Manchester City 16
Real Madrid 15
Inter 15
Paris Saint-Germain 14
Newcastle United 14
Juventus 13
Atletico Madrid 13
Atalanta 13
Bayer Leverkusen 12
Borussia Dortmund 11
Olympiakos 10
Club Brugge 10
Galatasaray 10
Monaco 10
Karabağ 10
Benfica 9
Marsilya 9
Pafos 9
Union Saint-Gilloise 9
PSV Eindhoven 8
Athletic Bilbao 8
Napoli 8
Kopenhag 8
Ajax 6
Eintracht Frankfurt 4
Slavia Prag 3
Villarreal 1
Kairat 1