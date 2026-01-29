UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler son 16 play-off turuna çevrildi. Yeni formatıyla bu sezon ilk kez 36 takımlı lig sistemiyle oynanan turnuvada Galatasaray da yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. Futbolseverler ise ''Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

Lig etabında oynadığı 8 karşılaşmada 10 puan toplayan Galatasaray averajla 20. sırada yer aldı. Aldığı sonuçla ilk 24 içine giren sarı-kırmızılı ekibimiz doğrudan son 16 bileti alamasa da play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. Temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri ve kura çekiminin detayları da futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi yarın gerçekleşecek!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 10 puanla tamamlayan Galatasaray 36 takımlı yeni formatta 20. sırada yerini buldu. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakipleri lig etabını 13 puanla tamamlayan Atletico Madrid ve Juventus oldu. Kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılı ekip iki güçlü takımdan biriyle eşleşecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi yarın gerçekleşecek!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Kura çekimi yarın TSİ 14.00’te başlayacak. Kura sonucunda Galatasaray’ın rakibi netlik kazanırken play-off turunda ilk maç İstanbul’da, rövanş karşılaşması ise deplasmanda oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi yarın gerçekleşecek!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Arsenal 24

Bayern Munich 21

Liverpool 18

Tottenham 17

Barcelona 16

Chelsea 16

Sporting Lizbon 16

Manchester City 16

Real Madrid 15

Inter 15

Paris Saint-Germain 14

Newcastle United 14

Juventus 13

Atletico Madrid 13

Atalanta 13

Bayer Leverkusen 12

Borussia Dortmund 11

Olympiakos 10

Club Brugge 10

Galatasaray 10

Monaco 10

Karabağ 10

Benfica 9

Marsilya 9

Pafos 9

Union Saint-Gilloise 9

PSV Eindhoven 8

Athletic Bilbao 8

Napoli 8

Kopenhag 8

Ajax 6

Eintracht Frankfurt 4

Slavia Prag 3

Villarreal 1

Kairat 1

Haberle İlgili Daha Fazlası