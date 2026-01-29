UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gözü bu kez eleme turu play-off kura çekimine çevrildi. Avrupa turnuvasında yoluna devam eden Galatasaray, Manchester City deplasmanında aldığı mağlubiyete rağmen ilk 24 içerisinde yer alarak play-off etabına kalmayı başardı. ''Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, play off maçları ne zaman başlayacak?'' merak edilirken sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri, kura çekiminin yapılacağı tarih ve maç takvimi netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray, İngiltere’de Manchester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da bir gol daha sahasında gören temsilcimiz sahadan 2-0’lık yenilğgiyle ayrıldı. Galatasaray lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı. Puan tablosunda ilk 24 içerisinde yer alan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off aşamasına yükselme hakkı elde etti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, play off maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, play off maçları ne zaman başlayacak? Canlı yayın bilgileri netleşti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü İsviçre Nyon'da Türkiye saati ile 14.00’te gerçekleştirilecek.

Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımların katılacağı kura çekimiyle birlikte play-off eşleşmeleri netleşmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, play off maçları ne zaman başlayacak? Canlı yayın bilgileri netleşti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi’nde eleme heyecanı çift maçlı play-off karşılaşmalarıyla devam edecek. Play-off turunda mücadele edecek takımlar son 16 bileti için iki ayaklı eşleşmelerde karşı karşıya gelecek.

İlk maçlar 17 ve 18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 24 ve 25 Şubat 2026’da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, play off maçları ne zaman başlayacak? Canlı yayın bilgileri netleşti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off kura çekimini futbolseverler canlı olarak takip edebilecek. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesi olan UEFA.com üzerinden ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası