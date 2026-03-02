Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro tercihini eleştiren eski futbolcu, Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir iddada bulundu.

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, 24'üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasını değerlendirdi.

"BİRİNİ OYUNDAN ALAMADI"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz. Fenerbahçe, kazanmak zorunda olduğu maçta bu orta sahayla oynadı ve bunlardan birini çıkaramadı" ifadelerini kullandı.

N'Golo Kante

"ÇOK ENTERESAN"

Kerem Aktürkoğlu değişikliğine tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Kerem, her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar, kötü oynar ama sahada tutacaksın. Yerine aldığın oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan gol atma ihtimali var. Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu

"PUAN KAYIPLARININ SEBEBİ 4 OYUNCUNUN MEVKİSİ"

Fenerbahçe'nin son haftalardaki puan kayıpları için 4 madde sayan 63 yaşındaki yorumcu, "Fenerbahçe'nin bugünlerde puan kayıplarının sebebi, evinde 10 maçın 3'ünü kazanabilmesinin sebebi; Semedo'nun sol bek oynamasından, Yiğit Efe'nin sağ bek oynamasından, Asensio'nun kenarlarda oynamasından, Kante'nin 8 numara oynamasından. Bu kadar basit" dedi.

Rıdvan Dilmen

"FENERBAHÇE, TALISCA OLSA SKOR YAPARDI"

Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Anderson Talisca'nın esksikliğine vurgu yapan Dilmen, "Son 20 dakikada Talisca olsaydı skor yapar mıydı Fenerbahçe? Yüzde 80 yapardı ama Fenerbahçe oyunu bu kadar yığamıyor. Guendouzi olmasa Fenerbahçe ceza sahasına 15 defa giremezdi" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası