Gaziosmanpaşa’da kız kardeşinin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen genci bıçaklayarak öldüren şüphelinin, 1 yıl önce de bir çocuğu tekme tokat darp ettiği ortaya çıktı. Korkunç şiddete maruz kalan çocuğun otizmli olduğu iddia edildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde kız kardeşinin yanındaki genci bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan 25 yaşındaki Serhat K.’nın kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şüphelinin yaklaşık bir yıl önce bir çocuğu sokak ortasında darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız kardeşinin erkek arkadaşını öldürmüştü! 1 yıl önce de bir çocuğu darp etmiş

ÇOCUĞU DARP ETMİŞ

Ortaya çıkan görüntülerde, Serhat K.’nın sokakta yürüyen ve otizmli olduğu öne sürülen bir çocuğa saldırdığı, dakikalarca tekme attığı görüldü. Darp edilen çocuğun otizmli olduğu iddia edilirken görüntülerin 1 yıl önce çekildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre Murat Yaşar (25), sokak üzerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yaşar, hayatını kaybetti.

Murat Yaşar’ı kız kardeşi ile birlikte gördüğü için öfkelenen Serhat K.'nın yaşanan tartışma sonrasında bıçakladığı iddia edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Serhat K.'nın olay sonrası Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle sakini İsmail Arabacı, olaya ilişkin şunları söyledi:

Arkadaş oldukları için olmuş. Daha fazlasını bilmiyoruz. Çocuğu ben tanımıyorum ama komşularım. Tam samimiyetimiz yok. Diğerlerini tanıyorum. İyilerdi biz bir kötülük görmedik.

