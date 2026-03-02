Tottenham'da sezon sonuna kadar 'geçici menajerlik' görevine getirilen Igor Tudor, 2'nci maçında da puanla tanışamadı. 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, yenilgisi sonrası hakeme sert tepki gösterdi. Premier Lig ekibi, küme düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunuyor.

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldukları Premier Lig mücadelesinin ardından hakem için dikkat çeken sözler sarf etti.

"GOL VERMEMEK DELİLİK"

Hırvat çalıştırıcı, "Fulham'ın ilk golü sahadaki durumu değiştiriyor. Bu büyük bir hakem hatası. Hakem bugün inanılmazdı, orada gol vermemek delilik. Hafif bir temas olsa bile topu izlemediğini ve bunun bir faul olduğunu anlamaları gerekiyor. Jimenez, haksız bir avantaj sağladı ve gol attılar. Bu faulleri vermeniz gerekir. Bugün hakemi beğenmedim, fazlasıyla ev sahibi takım hakemiydi. Onunla ilgili hislerim iyi değildi. Bütün kararlar onların lehineydi. Jimenez futbolu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu, oyuncuyu kandırdı, itiyordu, bu hileydi ve bu bir faul! 100 kişiden 99'u bunun faul olduğunu söyleyecektir, bu çok açık" dedi.

Igor Tudor

"HER ŞEYİMİZ EKSİKTİ"

Igor Tudor, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Her birimizin içindeki gücü bulmamız gerekiyor, nereye gideceğiz? Hücum ettiğimizde gol atacak kaliteden yoksunuz. Her şeyi daha fazla görmek istiyorum, daha fazla karakter, bir şeyler yapmak için daha fazla istek. İyi değildik, her şeyimiz eksikti. Hücumda ve savunmada Fulham çok daha iyiydi. Elbette bu bir özgüven sorunu, sistemlerle ilgili değil. Sürekli küme düşme hakkında konuşmak istemiyorum, cevabım her zaman aynı. Küme düşmeyi düşünmemize gerek yok, bu olamayacağı için değil, takım olarak mentaliteyi, konsantrasyonu ve fiziğimizi geliştirmeye odaklanmalıyız" dedi.

