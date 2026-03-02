İran savaşı 3. gününde devam ederken, ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik protestolarda Pakistan genelinde 25 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Hamaney'in öldürülmesi Pakistan'da protesto edildi. Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Ülke genelinde yaşanan eylemlerde 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki ABD Konsolosluğu önündeki protestolarda güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Başkent İslamabad'da ise protestocuların hükümet ve diplomatik misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) girmesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistanda Hamaneyin ölümüne yönelik protestolarda kan aktı: Çok sayıda ölü var

Kuzeybatıdaki Peşaver'de düzenlenen protesto gösterilerinde göstericiler ile polis çatıştı. Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu'da da pazar günü şiddet olayları yaşandı. Protestocular, Birleşmiş Milletler bölge ofisleri dahil olmak üzere birçok binayı ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda bölgede en az 7 kişi hayatını kaybetti.

