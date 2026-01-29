Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 38 yaşındaki Fransız forvet Karim Benzema'nın, kulüple yeni sözleşme görüşmelerini sonlandırdığı ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Futbol hayatının Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında sürdüren Fransız golcü Karim Benzema'nın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI

İspanyol medyasından AS'ın haberine göre; kulübün sözleşme yenileme görüşmelerinde iyileştirme yerine indirim talep ettiği ve Fransız yıldızın da kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.

MUKAVELESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Al Ittihad ile 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki golcü, Suudi ekibiyle çıktığı 83 maçta 54 gol ve 17 asist kaydetti. Fransız yıldız, Al Ittihad'ın 25 yıl sonra geçen sezon kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında da başrol oynadı.



