İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, "İBB bursu yattı mı?" sorusuna cevap arıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs sonuçları belli olurken, gözler ödeme tarihine çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı "Genç Üniversiteli1 eğitim desteği kapsamında Ocak ayı ödemeleri araştırılıyor. 2025-2026 eğitim döneminde burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, "İBB bursu yattı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte Ocak 2026 İBB burs sorgulama ekranı....

İBB BURSU YATTI MI?

İBB burs sonuçlarının açıklanmasına rağmen ödemeler henüz hesaplara yatırılmadı. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bursların yatırıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği"nde ikinci ödemeler, 3 Nisan Perşembe günü yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde burs ödemelerinin nisan ayına kadar yatırılması bekleniyor.

İBB BURSU İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB Bursu ilk taksit ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin, İBB tarafından yapılacak resmi ödeme takvimine ilişkin duyuruları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Eğitim desteği kapsamında, İstanbul'da üniversite okuyan 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik ödeme yapılacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanacak. Ödemelerin ise iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.



