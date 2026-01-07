e-YDS 2026/1 başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruyla birlikte, elektronik ortamda uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için tarih, başvuru takvimi ve kontenjan detayları netleşti. Binlerce aday ise ''YDS sınavı ne zaman, nerede yapılacak?'' sorularına cevap arıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre e-YDS 2026/1 başvuruları 7 Ocak 2026 itibarıyla alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin sanal ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri, sınav ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. Peki, YDS sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

e-YDS 2026/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

E-YDS 2026-1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre e-YDS 2026-1 başvuruları 7 Ocak 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 15 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin resmi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

e-YDS 2026/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektronik ortamda uygulanacak e-YDS 2026-1 sınavı 24 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Sınav günü adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

e-YDS 2026/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

YDS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

e-YDS 2026-1 İngilizce sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek. Sınav, belirlenen merkezlerin kapasitesiyle sınırlı olacak ve kontenjanların dolması halinde başvurular otomatik olarak sona erecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER AUZEF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Harf notları belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası