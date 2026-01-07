İstanbul Üniversitesi AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sonuç ve harf notu sorgulama ekranına yöneldi. Final sınavı değerlendirme sistemi ve harf notlarına ilişkin detaylar netleşirken AUZEF sonuç sayfası araştırılıyor.

27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarının ardından beklenen duyuru geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavı sonuçları erişime açıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF bitirme (final) sınavı sonuçları 7 Ocak 2026 itibarıyla açıklandı. Türkiye genelinde 13 merkezde yapılan sınavlar, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere sabah ve öğle oturumlarıyla toplam üç oturumda tamamlandı. Her ders için öğrencilere 20 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve sınav süresi 30 dakika olarak uygulandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puanlarını ve harf notlarını görüntüleyebiliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AUZEF final sınavı sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin resmi öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, aksis.istanbul.edu.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabiliyor.

Sonuç ekranında ders bazlı puanlar, başarı durumu ve harf notları ayrı ayrı görüntülenebiliyor. Üniversite yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bitirme sınavına ait harf notlarının en geç 10 gün içinde sistemde tanımlanması planlandı. Bu süreçte öğrencilerin AKSİS duyurularını düzenli takip etmeleri öneriliyor.

