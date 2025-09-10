Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı! Göklere tam bağımsızlık geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha geçtiğini açıkladı. HÜRJET, DOA ve POA belgelerini de alarak uluslararası standartlarda tescillendi.

Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, önemli bir aşamayı daha geçti. Sertifikasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uçağın, Tasarım Organizasyon Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyon Onayı (POA) belgeleri tescillendi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET’in yeni bir sertifika aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

HÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı! - 1. Resim

TARİHİ ADIM! 

NextSosyal uygulamasından detayları paylaşan Görgün, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir.

HÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı! - 2. Resim

Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır.

Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

