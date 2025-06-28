Türk imzasıyla Avrupa’yı sarsacak proje! İspanya Türkiye’nin Hürjet’ine 1.375 milyar euro ayırdı

İspanya Savunma Bakanlığı, Türk havacılık sanayisinin gururu Hürjet'i temel alarak kendi gelişmiş eğitim jetini üretmek için tarihi bir ortaklığa imza attı. Madrid yönetimi, 1.375 milyar euroluk dev yatırım planıyla Türkiye'nin yerli ve milli mühendislik başarısından ilham alıyor.

İspanya Savunma Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ile rekor niteliğinde bir ortak üretim anlaşmasına imza attı.

Madrid yönetimi, İspanyol Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek için 1.375 milyar euroluk dev bir bütçe ayırarak yeni nesil gelişmiş eğitim uçakları üretmeye hazırlanıyor. Söz konusu uçakların temelinde ise Türkiye'nin geliştirdiği Hürjet modeli yer alıyor.

TÜRK İMZASI TAŞIYAN İSPANYOL JET PROJESİ

İspanya merkezli Infodefensa 'nın haberine göre, Savunma Bakanı Margarita Robles Senato Savunma Komitesi'nde yaptığı açıklamada programın F-5M uçaklarının yerini alacağını ve İspanyol-Türk ortak geliştirme sürecinin "İspanyol kimliğine" sahip olacağını söyledi.

Robles, "Temel Türk uçağı olmasına rağmen anlaşmanın ulusal tasarım yetkisine sahip gelişmiş bir İspanyol eğitim uçağını birlikte geliştirmeyi amaçladığını" vurguladı.

Anlaşma kapsamında Türk şirketi TAI'nin Hürjet uçağı baz alınacak ancak İspanyol endüstrisi ile derinlemesine bir ortak geliştirme yapılacak. Bu iş birliği İspanya-Türkiye savunma sanayi ilişkilerinde bugüne dek görülmemiş bir adım olarak kayıtlara geçiyor.

KRİTİK MUTABAKAT VE 15 İSPANYOL ŞİRKETİ DAHİL

Aralık 2024’te Savunma Bakanı Robles ve Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından, 2025 yılı Mayıs ayında Feindef fuarında Airbus, TAI ve 15 İspanyol şirketi endüstriyel planı imzaladı. Projede yer alacak İspanyol şirketler arasında Aciturri, Aernova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, ITP, Grupo Oesía, Orbital ve Sener yer alıyor.

Bu şirketlerin katılımı, İspanya'nın savunma sanayisinde önemli bir yerli katma değer oluşturmayı hedeflediğini gösteriyor. Plan, "Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi - Savaş (ITS-C)" adı verilen resmi program kapsamında hayata geçirilecek.

1.375 MİLYAR AVRO!

Savunma Bakanlığı'na göre programın toplam maliyeti 1.375 milyar avro olacak. Bakan Robles, bunun "28 ila 30 uçaklık bir hava segmentiyle pilotların eğitim kapasitesini geliştireceğini" açıkladı. Madrid hükümeti, bu yatırımı sadece uçak tedariki değil, aynı zamanda kapsamlı bir yer tabanlı eğitim sisteminin kurulması için de kullanacak.

İspanya, Ground Based Training System (GBTS) adını verdiği sistemle gelişmiş simülatörler, dijital talimat sistemleri ve performans analiz araçlarını içeren yüksek teknoloji bir eğitim altyapısı kurmayı hedefliyor. Robles, bunun "güvenli, uygun maliyetli ve verimli bir eğitim sistemi" olacağını belirtti.

TESLİM TAKVİMİ: 2028'DE İLK ALTI UÇAK

Savunma Bakanı Robles, ilk altı uçağın 2028’de, kalan 18 uçağın ise 2029’da teslim edileceğini bildirdi. Teslim edilecek uçaklar, "beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarına geçişe izin verecek şekilde" uyumlu ve modern yazılımlarla donatılacak.

Ayrıca uçakların, "İspanyollaştırılmış" şekilde en son nesil aviyonik sistemlere sahip olacağı ve savaş uçağı pilotlarının eğitiminde devrim getireceği ileri sürüldü.

Program sadece savunma sanayi için değil, İspanya'nın istihdam politikaları için de kritik önem taşıyor. Resmi verilere göre, programın Madrid bölgesi, Endülüs, Castilla-La Mancha, Bask Bölgesi ve Extremadura'da toplam 2.887 milyon avroluk ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Robles, projenin "kıdemli mühendislik teknisyenlerine ve vasıflı işgücüne ihtiyaç duyacağını", bunun da bölgesel kalkınmayı ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik edeceğini söyledi.