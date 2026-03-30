ABD’de yaşayan Türk mühendisin buluşunun içten yanmalı motorlar ve sanayideki sera gazı emisyonlarını rekor seviyede azalttığı bağımsız laboratuvar testleriyle kanıtlandı. Şaban Akyıldız’ın imzasını taşıyan sistem, temel emisyon oranlarında yüzde 99,9’a varan düşüş sağlıyor...

ALİ ÇELİK - Küresel emisyon regülasyonlarının sertleştiği ve karbon nötr hedeflerinin sanayiyi dönüştürdüğü bu dönemde, Denizli doğumlu mühendis Şaban Akyıldız’dan tüm dünyanın dikkatini çeken bir buluş geldi. 34 yıllık Ar-Ge sürecinin ürünü olan “Emisyon Kontrol ve Verimlilik Sistemi”; ECC.TEC.MSJ. Inc. bünyesinde, Alman mühendislik ekipleri ve ABD’li ortakların katılımıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Yarış motorlarının verimliliği üzerine yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen bulunan bu sistem, içten yanmalı motorlardan ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan sera gazı salımını rekor düzeyde azaltıyor. Türkiye ve Almanya’daki bağımsız akredite laboratuvarlarda yapılan testler; partikül emisyonunda yüzde 99,9, karbon monoksit salımında ise yüzde 95’in üzerinde düşüş sağlandığını kanıtlarken, bu sistem sayesinde Euro 4 standartlarına sahip araçlarda bile Euro 7’nin ötesinde performans sergileniyor.

Şaban Akyıldız

40’TAN FAZLA PATENT

Söz konusu sistemin otomotivden deniz taşımacılığına, ağır sanayiden savunma sektörüne kadar fosil yakıt kullanılan tüm alanlarda uygulanabildiğini açıklayan Şaban Akyıldız: “Mevcut araçlara sonradan entegre edilebilen veya üretim aşamasında eklenebilen teknolojimiz, isteğe bağlı olarak bütünsel bir sistem ya da ara aparat olarak tercih edilebiliyor. Yazılım tarafında ise akıllı saatlerden araç multimedya ekranlarına kadar anlık veri takibi imkânı sunuyoruz. Maliyeti 70 milyon doları aşan sistemimizi, 40’tan fazla global patentle koruma altına aldık” ifadelerini kullandı.

Türk mühendisten dünya devlerini kıskandıran buluş: Egzoz dumanında karbonu sıfırladı

Seri üretim için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şaban Akyıldız, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Stratejik ortaklık görüşmelerimiz devam ediyor, dünyanın farklı ülkelerinden ciddi yatırım teklifleri alıyoruz. Ancak bir Türk olarak önceliğim, bu teknolojinin doğduğum topraklardan dünyaya yayılmasıdır. Sahip olduğumuz kapsamlı patent portföyü sayesinde diğer markaların bu hakları aşarak üretime geçmesi teknik olarak mümkün görünmüyor. Seri üretim için tercihimiz Türkiye olacak.”



