Hyundai Mayıs fiyatlarını açıkladı: Ioniq 5’te 665 bin TL’lik indirim
Hyundai, 1 Mayıs itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın bazı modellerine zam gelirken, büyük indirim kampanyaları da var. İşte model model Hyundai Mayıs 2026 fiyatları…
- Hyundai i20, Mayıs ayı itibarıyla 1.470.000 TL'ye yükseldi.
- Hyundai modellerine nisan ve mayıs ayları arasında en yüksek zam 150.000 TL ile SANTA FE Hibrit modelinde görüldü.
- Ioniq 5'in giriş versiyonunda 665 bin TL'lik indirim uygulanırken, Ioniq 6'da 110 bin TL indirim mevcut.
- 2026 model Tucson'da 188 bin TL, Bayon'da 200 bin TL, i20'de 182 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.
- Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER, Ioniq 6, Ioniq 9 ve Santa Fe modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.
- Tucson modelinin nisan fiyatı 2.299.000 TL iken, mayıs fiyatı da 2.299.000 TL olarak sabit kaldı.
Güney Koreli marka Hyundai, Mayıs ayı fiyat listesini güncelledi. Markanın Neredeyse tüm modellerine zam yapıldı.
Peki Mayıs ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Mayıs 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
|MODEL
|NİSAN FİYATI
|MAYIS FİYATI
|FARK
|i20
|1.425.000 TL
|1.470.000 TL
|45.000 TL
|i30
|1.940.000 TL
|1.944.000 TL
|4.000 TL
|Bayon
|1.695.000 TL
|1.750.000 TL
|55.000 TL
|Kona
|2.310.000 TL
|2.340.000 TL
|30.000 TL
|Tucson
|2.299.000 TL
|2.299.000 TL
|0 TL
|SANTA FE Hibrit
|5.640.000 TL
|5.790.000 TL
|150.000 TL
|IONIQ 5
|2.484.900 TL
|2.484.602 TL
|-298 TL
|IONIQ 6
|2.320.000 TL
|2.374.000 TL
|54.000 TL
|IONIQ 9
|5.560.000 TL
|5.560.000 TL
|0 TL
|INSTER
|1.510.000 TL
|1.550.000 TL
|40.000 TL
ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM
Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 110 bin TL’lik indirim var.
2026 model Tucson’da 188 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 182 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.
HYUNDAİ İ20 MAYIS 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1,487,000
|1,470,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1,639,000
|1,639,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1,816,000
|1,730,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|1,978,000
|1,795,304
HYUNDAİ İ30 MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|1.944.000
|1.944.000
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.250.000
|2.250.000
HYUNDAİ BAYON MAYIS 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.587.000
|1.560.000
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.760.000
|1.750.000
|1.0 T-GDI 90PS Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.805.666
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|2.085.000
|1.882.332
HYUNDAİ KONA MAYIS 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.340.000
|2.340.000
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.380.000
|2.380.000
|99 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.375.000
|2.280.000
HYUNDAİ TUCSON MAYIS FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2025
|Benzin
|DCT
|2.351.000
|2.299.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime Plus
|2025
|Benzin
|DCT
|2.935.000
|2.850.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2025
|Benzin
|DCT
|3.248.000
|3.105.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Benzin
|DCT
|3.585.000
|3.445.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Prime
|2025
|Dizel
|DCT
|2.868.000
|2.799.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Elite
|2025
|Dizel
|DCT
|3.370.000
|3.225.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plu
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.576.248
|2.387.262
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.378.000
|3.248.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.715.000
|3.585.000
INSTER MAYIS 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.550.000
|1.550.000
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.790.000
|1.790.000
|84,5 kW Cross Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.840.000
|1.840.000
IONIQ 5 MAYIS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.150.000
|2.484.602
|160 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.490.000
|3.490.000
|IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|6.205.000
|5.800.000
IONIQ 6 MAYIS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|111kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.484.000
|2.374.000
IONIQ 9 MAYIS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|5.560.000
|5.560.000
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|5.810.000
|5.810.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.960.000
|6.960.000
TUCSON HİBRİT MAYIS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite
|2026
|Benzin
|Otomatik
|3.720.000
|3.697.000
SANTA FE HİBRİT MAYIS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2025
|Benzin
|Otomatik
|5.790.000
|5.790.000
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|5.950.000
|5.950.000