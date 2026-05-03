Tesla Türkiye, Supercharger istasyonlarında şarj fiyatlarına yüzde 5 oranında zam yaptı. İşte yeni fiyat tarifesi…

Tesla, Türkiye’deki şarj ağı Supercharger tarifelerinde fiyat artışı yaptı. Yapılan zamla birlikte hem Tesla kullanıcıları, hem de diğer marka araç kullanıcıları Supercharger istasyonlarını yaklaşık yüzde 5 oranında zamla kullanmaya başlayacak.

Tesla sahipleri daha önce kilowatt-saat (kWh) başına 9,40 TL öderken, yeni fiyat tarifesine göre kilowatt-saat (kWh) başına 9,90 TL ödeme yapacak. Tesla marka aracı olmayan diğer elektrikli araç kullanıcıları için ise daha önce 11,70 TL olan kWh bedeli, gelen zamla birlikte 12,30 TL’ye yükseldi.

TRUGO ŞARJ FİYATLARI

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’da DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES FİYAT TARİFESİ

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW üzerinde ise kWh ücreti 16,49 TL.

GÜNCEL EŞARJ FİYATLARI

Eşarj’da AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL.

TESLA TAM ŞARJIN MALİYETİ NE KADAR?

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.

Örneğin, 75 kWh batarya kapasitesine sahip olan Tesla Model Y modelinin Supercharger istasyonlarında tam dolum maliyeti 742 TL olacak.

88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin Supercharger istasyonlarında şarj maliyeti ise 1088 TL oluyor.



Trugo istasyonlarında bu maliyet DC hızlı şarjda 1325 TL’ye çıkıyor.

