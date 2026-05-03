Bahar geri dönüyor! Sıcaklıklar hızla yükselişe geçecek Türkiye, yeni haftaya soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, hafta başında da etkili olacak yağışlı sistem, çarşamba gününden itibaren yerini daha açık ve güneşli bir havaya bırakacak.



Pazartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da geniş çaplı yağış bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski sürüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek; Ankara'da gece 3, gündüz 9 derece civarında olacak.

Salı günü yağışlar iç ve doğu bölgelerde etkisini korurken, batı kesimlerde hava yavaş yavaş açmaya başlayacak. Ege ve Marmara'nın batısında güneş kendini gösterirken, sıcaklıklar da yükselişe geçecek. İzmir ve Antalya'da termometrelerin 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN GÜNEŞLİ GÜNLER Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistem doğuya çekilecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağış görülse de, ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Perşembe ve cuma günlerinde ise yağışların tamamen yurdu terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü genel olarak açık ve güneşli bir gökyüzü öngörülürken, cuma günü yalnızca Trakya ve Batı Karadeniz'in bazı noktalarında kısa süreli bulutlanmalar görülebilir.

SICAKLIKLAR HIZLA ARTACAK Hafta başında Ankara'da 9, İstanbul'da 15 derece civarında seyreden gündüz sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren hızlı bir yükselişle mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çarşamba günü İzmir'de 26, Antalya'da 23, Ankara'da ise 15 derece ölçülebilir. Yetkililer, özellikle haftanın ilk günlerinde iç ve doğu bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlar ile Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Hafta ortasından itibaren ise bahar havasının etkisini artırmasıyla birlikte daha ılık ve güneşli günler yaşanacak.

