CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final sahnesi bu sene Türk takımlarına emanet edildi. VakıfBank kadın voleybol takımı ile Eczacıbaşı Dynavit, kupayı kazanmak için İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi ''Vakıfbank-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?'' soruları ise gündeme getirildi. İşte CEV Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri...

Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 yenerek finale yükseldi ve VakıfBank'ın rakibi oldu. A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Peki, Vakıfbank-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Vakıfbank-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi finali şifresiz canlı yayınlanacak!

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

VakıfBank kadın voleybol takımı ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Bu akşam iki Türk temsilcisi, altın madalya için CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank-Eczacıbaşı voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Bu akşamki mücadele Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Vakıfbank-Eczacıbaşı voleybol maçı final müsabakası İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan salon, Avrupa voleybolunun zirve mücadelesine bu akşam sahne olacak.

