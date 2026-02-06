Yıllardır tartışılan süresiz nafaka için yeni formül masada. Taslakta evlilik süresine göre 5 ila 15 yıl arası nafaka öngörülüyor, düzenlemenin bu yıl Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenleme için AK Parti tarafından hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun düzenlediği “Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı”nda ele alınan çalışmaların ardından hazırlanan taslağın, bu sene TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresi esas alınacak:

3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ile 15 yıl arasında nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.

Süre sonunda nafaka yükümlülüğü sona erecek.

Nafakası bitip, maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması da önemli başlıklar arasında...

Özellikle yoksul ve çocuklu kadınların mağdur edilmeyeceği vurgulanıyor. Ayrıca yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının mağduriyet oluşturduğu, bu nedenle kısa sürede karar verilmesi için düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak son şekli verilecek reform paketinin, aile hukukunda kapsamlı değişiklikler içermesi bekleniyor.

