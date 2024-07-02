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Elektrikli araçlarda yeni dönem! Vatandaşlar artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecek...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elektrikli araçlarda yeni dönem! Vatandaşlar artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecek...

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, artık elektrikli araçlar için bakım çalışanları ve hibrit araç bakım onarımcıları için ulusal yeterlilikleri yayımlandı

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri yayımlandı.
Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan açıklamada, kurum tarafından yeşil dönüşüm alanında batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcılarına ilişkin (Seviye 4-5) ulusal yeterliliklerin hazırlandığı bildirildi.

Ulusal yeterliliklerin yayımlanmasıyla bu alanda akreditasyon sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Kurumumuzca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülecek ve sınavlardan başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Elektrikli araçlarda yeni dönem! Vatandaşlar artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecek... - 1. Resim

 "ELEKTRİKLİ ARAÇLARA BAKIM VERECEK KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE YENİ ADIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüksek teknoloji markası TOGG başta olmak üzere elektrikli araçlar ve hibrit araçlara bakım verecek kişilerin belirlenmesi için MYK aracılığıyla yeni bir adım attıklarını belirtti.

Işıkhan, "Yeşil dönüşüm alanında hazırlanan batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri ile gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecek. Temiz bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve yeşil dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
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