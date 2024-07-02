Elektrikli araç trendi sona eriyor! İnsanlar içten yanmalı motorlara geri dönüyor

Avrupa ve dünya çapında elektrikli araçlara olan talep azalmaya başladı. ABD'de yapılan araştırmalara göre otomobil üreticileri elektrikli araçlara olan yatırımlarını azaltma planları içerisinde.

Otomobil satın almak isteyen insanlar, eskiye oranla artık elektrikli otomobil alma konusunda daha isteksiz. Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı araçlara kaydırırken, insanlar 2023'e kıyasla artık elektrikli araçlara daha az ilgi duyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre, elektrikli araç satın almak isteyen insanlar daha az istekli.

Pew Research Center'in raporuna göre, elektrikli araç sahibi olmayı ciddi bir şekilde düşünen insanların oranı yüzde 9 oranında azaldı.

MALİYETLER İNSANLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Ankete katılan kişilerin yüzde 72'si elektrikli araç satın almadan önce büyük bir yatırım gerektiğini düşünüyor. Geleneksel araçlara göre elektrikli araçlar daha pahalı.

Yapılan çalışmaya göre, elektrikli araçların şu anda az tercih edilmesinin nedeni şarj maliyeti. Çalışmaya katılan insanların yüzde 36'sı şu anda elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre şarj maliyetinin daha az olduğunu düşünürken, yüzde 28'i elektrikli araçların daha pahalı olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, insanların yüzde 32'si ise maliyetlerin yaklaşık olarak aynı olduğunu düşünüyor. İnsanlar şu anda elektrikli araçların daha az güvenilir buluyor.