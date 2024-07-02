Tesla'nın düşüşü devam ediyor! Şirket zor durumda

Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği dünya devi elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde yaşadığı düşüşün ardından, yılın ikinci çeyreğinde de benzer bir tabloyla karşı karşıya.

Elektrikli araçlara olan yönelim günden güne düşerken, 2024'te Avrupa ve Çin pazarlarındaki elektrikli araç satışı düşmeye başladı. Bir çok marka elektrikli otomobile olan yatırımlarını gözden geçirirken bazı markalar da içten yanmalı motorlara olan yatırımlarına geri dönmeye karar verdi.

Çin'de düşen talep nedeniyle Tesla, Model Y'nin üretimini büyük bir oranda azalttı. Ancak şirketin satışlarının düşmesi nedeniyle iş gücünü de aynı oranda azaltıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİM AZALIYOR

Elektrikli araçlara olan ilgi ve elektrik fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte 2024'te Tesla'nın teslimatlarındaki büyümenin önemli ölçüde düşük olabileceği konusunda şirket uyarılarda bulundu.

Tesla, araç teslimatlarında yılın ilk çeyreğindeki düşüşün benzer bir şekilde ikinci çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.

Yapılan analizlere göre, Tesla'nın Nisan-Haziran döneminde 438 bin 019 araç teslim etmesi beklenirken, şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 466 bin 140 aracı müşterilerine teslim etmişti.

Tesla, ilk çeyrekte araç teslimatlarında bir önceki yıla yüzde 8,5 düşüş gösterirken yılın son çeyreğine göre yüzde 20 düşüş yaşamıştı.