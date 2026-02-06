Rusya'nın başkenti Moskova'da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Korgeneral Vladimir Alekseev hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Korgeneral Vladimir Alekseev'e suikast girişiminde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, Alekseev'e ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçtı. Korgeneral ise hastaneye kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle İlgili Daha Fazlası