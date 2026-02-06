Türkiye Gazetesi
Rusya'nın kalbinde silahlı saldırı! Korgeneral yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Korgeneral Vladimir Alekseev hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Korgeneral Vladimir Alekseev'e suikast girişiminde bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, Alekseev'e ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçtı. Korgeneral ise hastaneye kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
ABD vatandaşlarını tekrar uyardı: İran'ı terk edin
AYRINTILAR GELİYOR...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR