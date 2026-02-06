PFDK'nın son açıklamaları sonrası Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'ın durumu gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar sonrası Milan Skriniar’ın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarındaki ceza durumu netleşti. Peki, Skriniar Trabzonspor maçında var mı, kaç maç ceza aldı?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarına ilişkin disiplin kararlarını duyurdu. Açıklanan kararlar arasında Milan Skriniar’a verilen ceza da yer aldı.

SKRİNİAR TRABZONSPOR MAÇINDA VAR MI?

PFDK tarafından açıklanan karara göre Milan Skriniar, Süper Lig’de oynanan Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Bu ceza doğrultusunda deneyimli savunmacının hangi maçlarda forma giyemeyeceği de netleşti. Skriniar, cezası nedeniyle Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynamayacak.

Skriniar Trabzonspor maçında var mı, kaç maç ceza aldı? PFDK cezasını açıkladı

SKRİNİAR KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK kararına göre Milan Skriniar’a, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi. Ceza, resmi müsabakaları kapsıyor.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

