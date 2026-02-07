Trafik kazası sonrası öldüğü ilan edilerek morga kaldırılan genç bir adam, 48 saat sonra morg çekmecesinde hayata döndü.

Güney Afrika’da ölü kabul edilen bir adam, morgun soğuk çekmecesinde 48 saat sonra hayata döndü. O anlar hastane personelini dehşete düşürdü.

TRAFİK KAZASI SONRASI ÖLÜ İLAN EDİLDİ

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarındaki Sebokeng kasabasında yaşayan Sipho William Mdletshe, geçirdiği trafik kazasının ardından bilincini kaybetti ve öldüğü duyuruldu.

20’li yaşlardaki Mdletshe’nin cansız bedeni, rutin prosedür kapsamında morga kaldırıldı. Hastane görevlileri tarafından metal çekmecelerden birine yerleştirilen Mdletshe, burada saatler boyunca hareketsiz kaldı.

1993 yılında Johannesburg yakınlarında yaşanan olay, tıp tarihinin en ürpertici "yanlış teşhis" vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

48 SAAT SONRA SESLER YÜKSELDİ

Kazadan iki gün sonra morg çalışanları çekmecelerden gelen sesleri fark etti. Görevliler bölmeyi açtığında, Mdletshe’nin hayatta olduğu ve bilincini yeniden kazandığı görüldü.

Mdletshe içeriden yardım istemek için bağırdı. Sesi duyan hastane ekibi hemen müdahale etti.

NİŞANLISI İNANMADI

Mdletshe’nin yaşadığı şok bununla da sınırlı kalmadı. Kazada kendisi de yaralanan nişanlısı, onun öldüğünü öğrendikten sonra yeniden karşılaştığında yaşananlara inanmadı.

İddialara göre talihsiz Mdletshe nişanlısıyla yeniden görüşmek istedi. Ancak nişanlısı, onun insan olmadığına söyleyerek Mdletshe’yi terk etti.

