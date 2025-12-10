İhlas Haber Ajansı
Kolombiya'da panik anları! Yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kolombiya’da yolda duran motosiklet sürücüleri ile birkaç kişi, yamaçtan kopan dev kayalarının altından kalmaktan son anda kurtuldu.
Kolombiya’da Antioquia bölgesinde yer alan Dabeiba’da facianın eşiğinden dönüldü. Yolda duran motosiklet sürücüleri ile birkaç kişi, yamaçtan kopan dev kayalarının altından kalmaktan son anda kurtuldu.
SANİYELERLE KURTULDULAR
Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolda duran kişilerin, yamaçtan gelen seslerin ardından yukarı baktıkları ve ardından hızla bulundukları noktadan uzaklaştığı, dev kaya parçasının ise birkaç saniye sonra yola düştüğü görüldü.
