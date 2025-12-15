Piyasalarda yeni hafta başlarken; küresel tarafta ABD istihdam ve enflasyon verileri ile birlikte Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. İç piyasada ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ve tüketici güven endeksi bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon ve TCMB beklentilerini etkileyebileceği, bu sebeple Borsa İstanbul’da da yakından izlendiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaları yeni haftada yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Küresel tarafta ABD’de salı günü kasım ayı tarım dışı istihdam raporu, perşembe günü ABD kasım enflasyon verileri ve cuma günü de ekim ayı çekirdek kişisel tüketici harcamaları endeksi verileri takip edilecek.

3 büyük merkez bankasının 2025’in son faiz kararları da bu hafta belli olacak. Perşembe günü Avrupa ve İngiltere merkez bankaları ile cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.

FED’İN İZLEDİĞİ VERİLER

ABD’de tarım dışı istihdamda kasım ayında 53 bin kişilik artış bekleniyor. Önceki veri, beklentileri aşarak 119 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranının ise %4,4’te sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Ülkede kasım enflasyonunun da yıllık bazda %3’ten %3,1’e yükselebileceği öngörülüyor. Her 2 veri de FED’in para politikası için kritik öneme sahip olduğu için dikkatle takip edilecek.

Borsada da gözler asgari ücrette! Piyasalarda haftanın 7 kritik gündemi

DİKKATLER JAPONYA’DA

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faizleri %2,15’te sabit tutması, buna karşılık İngiltere Merkez Bankasından çeyrek puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

Japonya Merkez Bankasının ise mevcut durumda %0,50’de bulunan faiz oranı için nasıl bir aksiyon alacağı dikkatle bekleniyor. Son haftalarda Japon tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, dünyada “ucuz yen” destekli “carry trade” pozisyonları için de önem taşıyor.

İÇ PİYASADA ASGARİ ÜCRET

İçeride ise bugün açıklanacak kasım ayı bütçe dengesi ile yarın kasım konut satışları ve konut fiyat endeksi, cuma günü de tüketici güven endeksi bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı da piyasaların radarında bulunuyor.

DOLAR VE EURO FİYATI

Küresel tarafta dolar endeksindeki zayıflık euroyu güçlendirerek, Avrupa para birimini zirveye taşımıştı. Geçen hafta iç piyasada euro ilk defa 50,00 TL’yi aşarak rekor kırmıştı. Euroda yeni hafta 50,15 TL ve dolarda ise 42,69 TL’ye yakın seviyelerden başlıyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de geçen hafta %2,76 primle 11.311 puandan kapanmıştı. Analistler, endeks için 11.250-11.00 bandının önemli bir destek olduğunu, bu bandın korunması halinde yükseliş hevesinin devam edebileceğini öngörüyor.

Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon ve TCMB beklentilerini etkileyebileceğini aktaran analistler, bu sebeple Borsa İstanbul’da da gelişmelerin yakından izlendiğini ifade ediyor.

