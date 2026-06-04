Gelinim Mutfakta'da final öncesi son birinci de belli oldu. Altın bilezik yarışında kritik virajlardan biri geride kalırken, yarışmanın takipçileri 4 Haziran Perşembe günü yarım altını kazanan gelini ve güncel puan durumunu araştırıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler günün yemeği için mutfağa girerken, kayınvalideler de en yüksek puanı vermek için tadım masasında yerini aldı. Hafta finaline bir gün kala alınan puanlar genel sıralamayı doğrudan etkilerken, gözler gün birincisine verilecek yarım altına çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve yarım altının sahibi olan yarışmacı belli oldu. Hatice hijyen kurallarına uymaması nedeniyle eksi dört puan aldı. Günün birincisi ve yarım altının sahibi ise Nazlıcan oldu.

Bir önceki bölümde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olmayı başaran isim Hatice olmuştu. Hatice, 3 Haziran tarihli bölümde yarım altın kazanarak avantajı elde etti.

Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı? 4 Haziran 2026 puan durumu

4 HAZİRAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

4 Haziran Perşembe gününe ait puan durumu programın yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Yarışmacılar bu hafta Cemile, Hatice, Tuğba ve Nazlıcan olarak mücadele ederken, kayınvalidelerin vereceği puanlar gün sonu sıralamasını belirleyecek.

4 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nazlıcan: 22

Tuğba: 20

Hatice: 11 (15-4)

Cemile: 7

Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı? 4 Haziran 2026 puan durumu

Önceki günlerde alınan puanlar:

1 Haziran Pazartesi günü alınan puanlar iptal edildi.

2 Haziran Salı puan durumu:

Cemile: 17

Tuğba: 16

Hatice: 15

Nazlıcan: 9

3 Haziran Çarşamba puan durumu:

Hatice: 19 puan

Tuğba: 18 puan

Cemile: 10 puan

Nazlıcan: 10 puan

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