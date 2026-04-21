Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Avrupa’da artan güvenlik endişelerine dikkat çekerek vatandaşlara “3 günlük acil durum hazırlığı” çağrısı yaptı.

Avrupa ülkelerinde artan gerilimle birlikte güvenlik kaygıları en üst seviyeye yükseldi.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, kıtadaki 80 yıllık barışın artık garanti olmadığını söyleyerek halka çağrıda bulundu:

"Her evde 72 saat yetecek acil durum çantası hazır olmalı."

Avrupa ülkesinde savaş alarmı: Üç gün yetecek çanta hazırlayın!

"BAŞIMIZI KUMA GÖMEYELİM"

"Korku üretmek istemiyoruz ancak başımızı kuma gömemeyiz" diyen Quintin, düşük de olsa savaş ve büyük kriz ihtimallerinin sıfır olmadığını hatırlattı.

Belçika’nın güvenlik kültürü açısından Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerin gerisinde kaldığına vurgu yapan Bakan, toplumsal dayanıklılık için bireysel hazırlığın şart olduğunu ifade etti.

ÇANTADA NELER OLMALI? 72 SAATLİK HAYATTA KALMA REHBERİ

Belçika hükümetinin yayımladığı rehber, hem evde kalma hem de hızlı tahliye senaryolarını kapsıyor. Vatandaşların 3 gün boyunca dış yardıma ihtiyaç duymadan hayatta kalmasını hedefleyen çantada şu temel unsurların bulunması öneriliyor:

Su, enerji veren gıdalar, konserve yiyecekler ve konserve açacağı.

İlk yardım malzemeleri, hijyen ürünleri ve düzenli kullanılan ilaçlar.

El feneri, radyo, telefon şarj cihazı ve yedek piller.

Kimlik ve sigorta belgelerinin kopyaları, nakit para.

"DEVLET HER ŞEYİ SAĞLAYAMAZ" TARTIŞMASI

Diğer yandan Bakan Quintin’in açıklamaları, ülkede ekonomik bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Sosyal medyada artan maliyetler ve alım gücü kaybı nedeniyle tepki gösteren vatandaşlara cevap veren Bakan, "Devletin her şeyi herkese sürekli sağlaması gerektiğine inanmıyorum. Su, makarna ve konserve gibi temel ihtiyaçlar vatandaşın kendi sorumluluğundadır" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

SİBER SALDIRILAR VE İKLİM KRİZİ KAPIDA

Sadece askeri tehditlerin değil, her gün yaşanan siber saldırıların ve 2021’de onlarca kişinin öldüğü yıkıcı sellerin de bu hazırlığı zorunlu kıldığını hatırlatan Quintin, devlet kurumlarının dayanıklılık planları yaptığını ancak halkın da bu sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

