Bursa ve Ankara ulaşımına nefes aldıracak Bursa-Ankara hızlı tren hattında çalışmalar hız kesmeden sürerken, rayların son hali görüntülendi. 2026 yılı içinde test sürüşleri planlanan hızlı tren ile iki il arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.

HIZLI TREN PROJESİ

106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattın Bursa-Ankara arasındaki rayları dron ile görüntülendi. Bursa'nın ekonomisinden turizmine kadar birçok konuda olumlu etkiye sahip olacak hızlı tren projesi hakkında son durum, toplantıda değerlendirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 4 ili kapsayan yol projesi! Geçiş süresi 30 dakika kısalacak

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz da katıldı.

“TEMMUZDA RAYLARA İNECEK”

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Bursa'nın hatta Marmara'nın en büyük projelerinden biri olan tren hattı hakkında şöyle konuştu:

Bursa ve hatta Marmara'nın en büyük projelerinden bir tanesi diyebiliriz. 106 kilometrelik hızlı tren hattımızın faaliyete geçirilmesiyle alakalı bugün proje müellifi arkadaşlarla beraber seyrini incelemiş olduk. Kısmetse önümüzdeki süreç içerisinde 4'üncü, 5'inci ay itibarıyla büyük ihtimalle elektrik sistemleri ile alakalı sistemler devreye konmuş olacak. 7'inci ay itibarıyla da test treninin raylara inerek testlere başlamış olmasını bekliyoruz. Ardından da 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla Bursalı hemşehrilerimizin hızlı tren hattımız faaliyete girmiş olacak.

“YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Biba ise "Bursa'mızda biliyorsunuz hat olarak Kestel'den başlayıp işte üniversiteye kadar uzanan bir hattımız var. Oradan da T2 hattımız vardı. Ama bu Bursalı hemşehrilerimizin tabi bu raylı sistemdeki ihtiyacını karşılamıyor. Uzun süredir bununla ilgili yapılan çalışmalarımız var, ara bağlantılarımız var. Bunlarla ilgili de az önce hep beraber konuyla alakalı istişarelerimizi ettik. Umuyoruz ki en kısa zamanda Bursalı hemşehrilerimizin de beklediği ve sevineceği projelerle yakın zamanda başlayacağız" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası