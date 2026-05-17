ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı havada çarpıştı. Kazada uçaklardaki 4 pilotun fırlatma koltukları sayesinde kurtulduğu açıklanırken, o anlar kameralara yansıdı.

ABD’nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisinde korku dolu anlar yaşandı. ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı gösteri sırasında havada çarpıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 'Gunfighters Hava Gösterisi' kapsamında gerçekleştirilen uçuş sırasında meydana gelen kazada uçakların düşük irtifa ve düşük hızda seyrederken temas ettiği belirtildi. Çarpışmanın ardından iki savaş uçağı da yere düşerek infilak etti.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde kurtulduğu bildirildi. Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yetkililer, olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası