İhlas Haber Ajansı
İmamın feci sonu! 50 metre sürüklendi, hastanede can verdi
Bodrum'da imamlık yapan Metin Suntay'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aşırı hızlı gelen motosiklet çarptı. Suntay ölürken sürücü yaralandı.
2 dk önce
Muğla Bodrum'da Yakaköy Camii imamı Metin Suntay, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
- Olay, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
- Motosiklet sürücüsü H.K., imama çarptı ve ikili birlikte 50 metre sürüklendi.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralanan Metin Suntay ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
- 58 yaşındaki Metin Suntay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
- Metin Suntay'ın eşini yıllar önce kaybettiği belirtildi.
- H.K.'nın tedavisi devam ediyor.
Muğla Bodrum ilçesinde Yakaköy Camii imamı Metin Suntay, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada, motosikletiyle süratli bir şekilde seyreden H.K, imama çarptı. İkili araçla birlikte 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralanan Metin Suntay ve sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 58 yaşındaki Suntay, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzdü.
Merhumun, Kur'ân hocası olan eşini yıllar önce kaybettiği öğrenildi. H.K'nın tedavisi ise devam ediyor.
YORUMLAR