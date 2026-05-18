Bodrum'da imamlık yapan Metin Suntay'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aşırı hızlı gelen motosiklet çarptı. Suntay ölürken sürücü yaralandı.

Muğla Bodrum ilçesinde Yakaköy Camii imamı Metin Suntay, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada, motosikletiyle süratli bir şekilde seyreden H.K, imama çarptı. İkili araçla birlikte 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.



İmamın feci sonu! 50 metre sürüklendi, hastanede can verdi

Yaralanan Metin Suntay ve sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 58 yaşındaki Suntay, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzdü.

Merhumun, Kur'ân hocası olan eşini yıllar önce kaybettiği öğrenildi. H.K'nın tedavisi ise devam ediyor.

