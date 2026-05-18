Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu çevresinde İHA ve askeri hareketlilik tespit edildiği açıklandı. Filonun uluslararası sularda ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu çevresinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Filonun kriz masası tarafından yapılan açıklamada, filo çevresinde kimliği henüz belirlenemeyen insansız hava araçları ve askeri unsurların hareketliliğinin gözlemlendiği belirtildi.

Filo yetkilileri, teknelerin Antalya açıklarından hareket ederek Gazze yönünde ilerlemeye devam ettiğini ve uluslararası sulara ulaştığını açıkladı. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU MÜDAHALE ETMİŞTİ

Küresel Sumud Filosu daha önce de İsrail ordusunun müdahalesiyle gündeme gelmişti. 2026 Bahar Misyonu kapsamında yola çıkan yardım filosuna, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalede bulunulduğu belirtilmişti.

Uluslararası sularda gerçekleştirildiği ifade edilen müdahalede, aktivistlerin bulunduğu teknelere operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin alıkonulduğu iddia edilmişti. Filo organizasyonundan yapılan açıklamalarda, müdahale sırasında kötü muamele yaşandığı öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası