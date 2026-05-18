Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldıkları puanla lige tutunmayı başaran Eyüpspor'da, sarı lacivertli tribünlere doğru abartılı sevinci nedeniyle tepki çeken Seyfettin Anıl Yaşar, karşılaşmanın ardından konuştu.

Eyüpsporlu Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak lige tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNE DOĞRU SEVİNDİ

Attıkları üçüncü golden sonra Fenerbahçe tribünlere doğru sevinç gösterisi yapan Seyfettin Anıl Yaşar, gelen tepkiler sonrası Instagram hesabında yorumları kapatarak hesabını gizliye aldı.

"BAZI GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULMUŞ"

Maçın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine açıklama yapan Seyfettin Anıl Yaşar, "Bazı görüntüler yapay zekayla oluşturulmuş. Asla öyle bir hareketim olmadı! Ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. İstemeden üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası