Dışişleri Bakanlığı yayımladığı resmi bildiriyle, Yunanistan’ın 19 Mayıs gerekçesiyle düzenlediği etkinliklerde Türkiye'yi hedef alan asılsız "Pontus" iddialarına cevap verdi.

Bakanlık, Atina yönetiminin "Pontus" iddiaları üzerinden tarihi çarpıttığını belirterek, Yunan ordusunun Anadolu işgali sırasında işlediği ağır savaş suçlarının üzerini örtmeye çalıştığını hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a uyarı!

"HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN İDDİALAR OKULLARDA DERS OLARAK OKUTULUYOR"

Yunanistan'ın 1994 yılından bu yana asılsız iddialarla algı operasyonu yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan, 'Pontus' iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır.

"HEZİMETİN VE İŞLENEN VAHŞET SUÇLARININ ÜZERİ ÖRTÜLÜYOR"

Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır."

"TRİPOLİÇE KATLİAMI VE İZMİR'İN İŞGALİ MEZALİMİ ANILMALIDIR"

Ankara, Yunan makamlarını siyasi kaygılarla hareket etmeyi bırakarak kendi tarihindeki kara lekelerle yüzleşmeye çağırdı.

Açıklamada, Yunanistan'ın 1821 yılındaki Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürüttüğü mezalimleri ve 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle Batı Anadolu'da başlattığı vahşet suçlarını anması gerektiği ifade edildi.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Bakanlık Miçotakis yönetimine çağrıda bulunularak şunları kaydetti:

"Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve iş birliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz."

