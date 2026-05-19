Türkiye’nin deniz yetki alanlarını iç hukukta resmileştirerek tescilleyecek tarihi 'Mavi Vatan' kanun taslağı, henüz TBMM’ye sunulmadan Atina hattında paniğe neden oldu. Bloomberg ve uluslararası basının manşetlere taşıdığı hukuki kalkan hamlesi sonrası kameralar karşısına geçen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, 'Mavi Vatan kanununun uluslararası hukukta temeli olamaz, bu hamle gerilimi artırır' diyerek korkusunu gizleyemedi.

TÜRKİYE HUKUKİ KALKAN OLUŞTURUYOR

Bloomberg ve uluslararası basının geniş yer ayırdığı yasa taslağına göre Türkiye kıta sahanlığı, bitişik bölge ve MEB kavramlarını kendi iç hukukuna dahil ederek resmileştiriyor. Karadeniz ve Akdeniz’de karasularını 12 mil olarak tescilleyecek olan Ankara, Ege’de ise mevcut 6 millik statüyü koruyarak TBMM'nin 1995 yılındaki 12 mil dayatmasını "casus belli" (savaş sebebi) sayan kararıyla tam uyumlu bir hukuki kalkan inşa ediyor.

"Küklos Ideon" programında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, tasarı hakkında şöyle konuştu:

"Mavi Vatan kanununun uluslararası hukukta herhangi bir temeli olamaz ve gerilimin artmasına yol açar. Türkiye böyle bir hamle yaparsa muhtemelen gerilim artacak, bu açık. Türkiye tarafından ortaya koyulan 'Ben böyle istiyorum' yaklaşımı güce değil, zayıflığa işarettir. Eğer Türkiye geçmişte ifade ettiği tutumları geri getirmek veya yeni tutumlar ortaya koymak istiyorsa, bu yapıcı olmaz ve ters teper. Sakinlik istememiz, hareketsiz kalacağımız anlamına gelmiyor."

YUNAN BAKANIN İTİRAFI: İTTİFAKLARI TÜRKİYE’Yİ SINIRLANDIRMAK İÇİN YAPIYORUZ

Gerapetritis’in konuşmasında Yunanistan'ın Türkiye ile yürüttüğü gerilimi düşürme siyasetinin arkasındaki asıl niyetleri de ifşa etti.

Yunan Bakan, Atina'nın son üç yıldır diyalog sürecini sadece zaman kazanmak ve Türkiye’yi kuşatacak ittifaklar kurmak için bir taktik olarak kullandığını şu sözlerle itiraf etti:

"Türkiye ile gerilimi düşürme siyasetimiz zayıflık değildir bu bize savunmamızı güçlendirmek, uluslararası ittifaklar yapmak ve jeopolitik ayak izimizi genişletmek için fırsat tanıyan bir stratejik tercihtir. İsrail, ABD, Körfez ülkeleri ve Hindistan ile yapılan anlaşmalarla jeopolitik ayak izimiz hiç olmadığı kadar genişledi. Türkiye’nin gittikçe agresifleşen dilinin sebebi, Yunan hamlelerinin Ankara’nın bölgesel rolünü sınırlandırdığı görüşünde olmalarıdır."

Ege'de egemenlik tartışmalarına girmekten korktuklarını da gizlemeyen Gerapetritis, "Türkiye ile kıta sahanlığı ve MEB meselelerini görüşme aşamasında değiliz. Görüşmelere başlayamadık, çünkü bu konu haricinde egemenliğimizle ilgili başka meseleleri tartışmayız" diyerek Ankara'nın masadaki haklı ve kapsamlı taleplerinden kaçtıklarını kabul etmek zorunda kaldı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL BASININDA KARŞI PLAN TAKTİKLERİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sadece Atina'da değil, işbirlikçisi İsrail'de de yankı buldu. Yunan Kathimerini gazetesi, Mavi Vatan doktrininin yasal çerçeveye kavuşmasıyla Atina ve Ankara arasında "sıcak bir yaz" beklendiğini yazarken, Yunan To Vima gazetesi "Atina teyakkuzda" başlığıyla Yunan diplomatların yasayı durdurmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kapılarına koşmaya hazırlandığını aktardı. İsrail merkezli Emess gazetesi ise gelişmeyi "Erdoğan endişe verici bir plan başlattı" başlığıyla duyurarak, Türkiye'nin deniz iddialarını iç hukukta güçlendirmesinin şer ekseninin bölgesel planlarını altüst edeceğine vurgu yaptı.

ANKARA’DAN ATİNA’YA 1,2 MİLYAR DOLARLIK AKILCI ÇALIM

Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları kurma ve enerji hatlarında Türkiye'yi devre dışı bırakma çabalarına karşı Ankara, NATO üzerinden stratejik bir misilleme hamlesi daha yaptı. Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye, NATO’nun Doğu Avrupa kanadındaki askeri mobiliteyi ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla, sadece askeri kullanım için tasarlanmış 1,2 milyar dolarlık devasa bir boru hattı projesi sundu.

Türkiye-Bulgaristan-Romanya rotasını izleyecek olan bu askeri yakıt hattı, Yunanistan üzerinden geçebilecek alternatif rotaların sadece beşte biri maliyetle inşa edilebiliyor.

ATİNA AB'YE KİN KUSTU

Avrupa Birliği'ne acil önerge sunan AP Grubu Başkanı Eliza Vozemberg, "İspanya ve Almanya bize karşı çifte standart uyguluyor, Türkiye'nin yanındalar" dedi.

Ayrıca Vozemberg, Almanya ve İspanya gibi kritik AB üyelerinin açıkça Türkiye’nin yanında durmasından ve Atina'yı yalnız bırakmasından dert yandı. AB içinde adil bir politika yürütülmediğini ve bu ülkelerin Türkiye dostu bir tutum sergilediğini belirterek şunları yazdı:

"Almanya ve İspanya gibi ülkelerin Türk yanlısı tutumu esasen ekonomik çıkarlardan kaynaklanıyor. Objektif ve adil bir Avrupa politikası yok. Örneğin, İspanya’nın savunma ve teçhizat mekanizmasının tamamının Türkiye’ye satışı, aynı zamanda Alman şirketlerinin ve AB ile yapılan ticaretin büyük bir kısmı yıllık milyarlarca avroya ulaşıyor. Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde anında tepki gösterildiğini gördük. Aynı yaklaşımı biz ne ihlaller konusunda ne de özellikle Kıbrıs meselesinde görüyoruz. Avrupa bize karşı çifte standart uyguluyor."

