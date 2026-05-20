Teknoloji dünyasının gözü kulağı şu sıralar devam eden Google I/O 2026 etkinliğindeyken, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir hamle geldi. Google, en güçlü yapay zeka aboneliği Google AI Ultra için Türkiye fiyatlarında devasa bir indirime gitti.

Google, Türkiye’deki yapay zekâ abonelik paketlerinde düzenlemeye gitti. Daha önce 8.999,99 TL’lik yüksek fiyatıyla dikkat çeken Google AI Ultra aboneliğinde büyük bir indirim yapıldı.

Şirket, fiyatta yaklaşık yüzde 83,6 oranında dev bir indirime giderek en üst seviye yapay zeka deneyimine giriş eşiğini aylık 1.479,99 TL'ye çekti. İlk bakışta doğrudan bir fiyat indirimi gibi görünse de işin aslı Google'ın abonelik katmanlarını bir şekilde bölmesinden kaynaklanıyor.

Google, yaklaşık 9 bin TL'lik paketi tamamen ortadan kaldırmış değil. Bunun yerine, en güçlü yapay zeka modeline erişmek isteyen ancak o kadar yüksek ücretler ödemek istemeyen son kullanıcılar için "yeni bir giriş seviyesi" ekledi.

Yeni 1.479,99 TL'lik AI Ultra Planı, 719,99 TL’den başlayan bir alt paket olan AI Pro’ya kıyasla 5 kat daha yüksek kullanım limiti sağlıyor. Ayrıca bu pakete YouTube Premium Lite ve Google'ın yakında tamamen kullanıma açacağı akıllı asistanı Gemini Spark da dahil edilmiş durumda. Ancak eski Ultra pakette sunulan 30 TB bulut depolama alanı, bu daha erişilebilir versiyonda 20 TB seviyesine çekildi.

Eski 8.999,99 TL'lik plan ise "AI Ultra 20x" adıyla hala listede. Yeni ekonomik Ultra paketinin tam 4 katı kullanım limiti sunuyor ve kurumsal düzeyde ya da çok yoğun veriyle çalışan, Google'ın en yeni deneysel araçlarına (örneğin Project Genie dünya modeli) ilk elden erişmek isteyen profesyonellere hitap etmeye devam ediyor.

Güncel Google AI Türkiye Abonelik Tablosu

Paket Seviyesi Aylık Fiyatı Öne Çıkan Özellikler & Detaylar Google AI Free 0 TL Standart Gemini uygulaması, temel model erişimi ve 15 GB standart depolama alanı. Google AI Plus 199,99 TL Ücretsiz sürüme göre 2 kat limit, Gemini Omni Flash desteği ve 200 GB depolama. Google AI Pro 719,99 TL Standart sürüme göre 4 kat limit, 5 TB depolama, Workspace entegrasyonları, YouTube Premium Lite ve akıllı ev için Google Home Premium desteği. Google AI Ultra (Yeni) 1.479,99 TL Pro'ya göre 5 kat limit, 20 TB depolama, Gemini Spark asistan erişimi, 4K görsel ve video ölçekleme araçları. Google AI Ultra (20x) 8.999,99 TL Pro'ya göre 20 kat limit, 30 TB+ depolama, en yüksek kullanım sınırları ve gelecekteki tüm deneysel modellere sınırsız öncelikli erişim.

