M2 ve M6 metro hatlarında teknik arıza! Vatandaşlar isyan etti
İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. İş çıkışı yoğunluğu ve Galatasaray’ın kutlamaları nedeniyle bazı istasyonlarda vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
- Arıza, iş çıkış saatine denk gelerek istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.
- Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Galatasaray şampiyonluk kutlaması da kalabalığı artırdı.
- Gayrettepe ve Osmanbey metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
- Bazı yolcular yoğunluk nedeniyle tepki gösterdi ve istasyonlarda zaman zaman izdiham yaşandı.
- Metro İstanbul, sosyal medya hesabından arızayı duyurdu ve ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirtti.
İstanbul’da akşam saatlerinde metro ulaşımında yaşanan teknik arıza vatandaşlara zor anlar yaşattı. M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü metro hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı.
Özellikle iş çıkış saatine denk gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması da kalabalığı artırdı.
İSTASYONLARDA İZDİHAM
Gayrettepe ve Osmanbey metro istasyonlarında vatandaşların turnikeler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Bazı yolcular yoğunluk nedeniyle tepki gösterirken, istasyonlarda zaman zaman izdiham oluştuğu gözlendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandığını duyurdu.
Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.