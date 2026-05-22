Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ulubat Gölü kıyısında meydana gelen ve kısa süreli büyük bir paniğe neden olan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini aniden kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak hızla göl sularına gömüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden AFAD, sağlık ve polis ekipleri tarafından başlatılan hummalı çalışmalar sonucunda sulara gömülen araç gölden çıkarılırken, otomobilin içerisinde kimseye ulaşılamaması arama kurtarma ekiplerine büyük bir endişe yaşattı. Ekiplerin gölde kayıp sürücüyü bulmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kazanın ardından kendi imkanlarıyla sulara gömülen araçtan çıkmayı başaran ve yara almadan kurtulan sürücünün sapasağlam bir şekilde olay yerine yürüyerek gelmesi herkese derin bir nefes aldırdı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı, ancak sular altından çıkarılan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği yürekleri ağza getiren kazayla ilgili polis ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.

