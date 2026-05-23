Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehrinde tekne ile gezen vatandaşlar, suda yüzen başıboş bir atı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şanlıurfa'da son yağışlarla birlikte Birecik Barajının su seviyesi yükseldi. İddialara göre yetkililer su seviyesinin normale dönmesi için barajın kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

NEHİRDEKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Baraj kapaklarının açılması ile birlikte Fırat Nehrinin de su seviyesi yükseldi. Nehirde tekne ile gezen vatandaşlar, suda yüzen bir canlı olduğunu gördü.

BAŞIBOŞ AT ŞAŞIRTTI

Tekneyi o tarafa yönlendiren vatandaşlar, sudaki canlının başıboş bir at olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nehrin ortasında yüzen at, teknedeki vatandaşların büyük uğraşları sonucunda kıyıya çıkarıldı.

Atın sahibini bulmak için çalışma başlatılırken atın akıntıya mı kapıldı yoksa serinlemek için mi girdiği konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.

