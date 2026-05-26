İspanya Milli Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, kadroya davet almadı.

Paris Saint-Germain'den Eylül 2025'te transfer olduğu Fenerbahçe'de etkili bir performans sergileyen Marco Asensio için yeniden İspanya Milli Takımı ihtimali belirmişti. Ancak 30 yaşındaki oyuncuya dün kötü haber geldi.

İSPANYA KADROSUNDA YOK

2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente, 26 kişilik aday kadroya yıldız oyuncuyu dahil etmedi. Fuente'nin, hiçbir Real Madrid futbolcusuna kadroda yer vermemesi de büyük ses getirdi.

Marco Asensio, Fenerbahçe'de etkili bir sezon geçirdi.

FENERBHAÇE PERFORMANSI: 27 GOLE KATKI

Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmada 2746 dakika süre aldı. Deneyimli orta saha, 13 defa fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.

