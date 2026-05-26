İspanya'da Marco Asensio kararı: Dünya Kupası hayali bitti
İspanya Milli Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, kadroya davet almadı.
Paris Saint-Germain'den Eylül 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, İspanya Milli Takımı aday kadrosuna dahil edilmedi.
- Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmada 2746 dakika süre aırken; 13 gol attı ve 14 asist kaydetti.
- İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 26 kişilik aday kadroya Asensio'yu dahil etmedi.
- Fuente'nin kadrosunda hiçbir Real Madrid futbolcusuna yer vermemesi de dikkat çekti.
Paris Saint-Germain'den Eylül 2025'te transfer olduğu Fenerbahçe'de etkili bir performans sergileyen Marco Asensio için yeniden İspanya Milli Takımı ihtimali belirmişti. Ancak 30 yaşındaki oyuncuya dün kötü haber geldi.
İSPANYA KADROSUNDA YOK
2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente, 26 kişilik aday kadroya yıldız oyuncuyu dahil etmedi. Fuente'nin, hiçbir Real Madrid futbolcusuna kadroda yer vermemesi de büyük ses getirdi.
FENERBHAÇE PERFORMANSI: 27 GOLE KATKI
Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmada 2746 dakika süre aldı. Deneyimli orta saha, 13 defa fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.
