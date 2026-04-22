Üsküdar'da bir aile yok oldu! Anne babasını öldürüp intihar etti
Üsküdar’da yankılanan silah sesleri büyük bir aile faciasını ortaya çıkardı. Cinnet getiren evlat, tartıştığı 67 yaşındaki anne ve babasını kurşuna dizdikten sonra aynı silahla intihar etti.
- Olay, Küçüksu Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.
- D.I. isimli şahıs ile 67 yaşındaki annesi B.I. ve babası H.I. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- Tartışma sırasında D.I., elindeki silahla anne ve babasına ateş açtı.
- Ardından D.I., aynı silahla intihar etti.
- Olay yerine gelen ekipler, D.I. ile anne ve babasının hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İstanbul Üsküdar, akşam saatlerinde kan donduran bir aile katliamına sahne oldu. Küçüksu Mahallesi’nde bulunan bir sitede çıkan tartışma, bir ailenin yok oluşuyla sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, D.I. isimli şahıs ile 67 yaşındaki annesi B.I. ve babası H.I. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında D.I., elindeki silahla anne ve babasına ateş açtı.
AYNI SİLAHLA KENDİNE ATEŞ ETTİ
Anne ve babasının kanlar içinde yere yığılmasının ardından D.I., aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve "acil müdahale" sağlık ekibi sevk edildi.
Ancak olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde D.I., anne B.I. ve baba H.I.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, daire içerisinde uzun süre inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, bir ailenin yok olduğu olaydaki cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.