Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve hiçbir iddianın karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli’de devam eden Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, sürecin tüm yönleriyle kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, hiçbir iddia ve ihmalin göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK

NSosyal hesabından paylaşım yapan Çiftçi, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının Tunceli’de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini aktardı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’nın arama faaliyetlerine teknik ve lojistik destek sağladığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 4 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini ifade eden Çiftçi, hem mülki idare hem de emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin olası ihmal iddialarının titizlikle incelendiğini söyledi.

"HİÇBİR İDDİA KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK"

Bakan Çiftçi açıklamasında, “Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

