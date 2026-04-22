Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtararak Türkiye'nin gündemine oturan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturmanın genişlemesinin ardından ilk kez kameralara yansıdı. Gülistan Doku'nun ailesinin de teşekkür ettiği Savcı Cansu, soruşturmanın seyrini değiştirerek dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun tutuklanmasına giden süreci yürütmüştü. Başsavcı Cansu, Tunceli Adliyesi'ni ziyaret eden Bakanlık yetkililerine soruşturmayla ilgili bilgi verdi.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına bakan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, ilk kez objektiflere takıldı.

BAKAN YARDIMCISINI KARŞILADI

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Tuncay, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yanı sıra savcılar, hakimler ve kurum çalışanları tarafından adliye girişinde karşılandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay (sağ 3) ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı (sol 3), Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da (sağ 2) hazır bulundu.

BAKAN YARDIMCISI İLE BAŞSAVCI GÖRÜŞTÜ

Şeref Defteri'ni imzalayan Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, ardından Başsavcı Cansu ile görüşerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın Tunceli'yi ziyaret etmesiyle ilgili X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir."

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." dedi.

"EBRU SAVCI BENİM KIZIMDIR"

Gülistan Doku'nun annesi, soruşturmada organize kötülüğün ortaya çıkarılmasında katkısı bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya destek mesajı vererek, "Gülistan'ım gitti, ama Ebru Savcı benim kızımdır. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu verdiği sözü yerine getirdi. Göreve geldiği ilk gün 'Ben bir başsavcıdan önce bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan'a ne olduğunu bulacağım' demişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu

"EBRU CANSU'YA AİLEM VE ÜLKEM ADINA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da, yaptığı bir konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ailem ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır." demişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tuncay Sonel'in ismi caddelerden kaldırıldı

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de önceki akşam çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

