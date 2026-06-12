Yaz aylarında çocuklarda ishal, güneş çarpması ve sıvı kaybı vakalarının arttığını belirten Prof. Dr. Aslı Aslan, özellikle hijyenik olmayan havuzların göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ailelere çocukların sıvı tüketimi ve beslenmesini yakından takip etmeleri çağrısı yaptı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Aslan, yaz mevsimi boyunca çocukların sağlığını korumak için basit ama etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi. Aslan, bu basit önlemlerle yaz aylarının çocuklar için hem sağlıklı hem de güvenli geçirilebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aslan, havaların ısınması, günlerin uzamasıyla çocukların daha fazla dışarıda kaldığını belirterek güneşten korunmanın önemine dikkat çekti, "Güneşin zararlı ışınlarına karşı mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli, deniz ve havuz sonrası güneş kremi mutlaka yeniden uygulanmalı. UV korumalı güneş gözlüğü kullanımı da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

YÜKSEK ATEŞ, KUSMA, KANLI İSHAL VARSA…

Prof. Dr. Aslan sıcak havalarda sıvı kaybının hızlı geliştiğini hatırlattı. Çocuklara bol su içirilmesini öneren Prof. Dr. Aslan yaz mevsiminde ishal vakalarında artış gördüklerini kaydetti. Yaz aylarında gıdaların daha çabuk bozulduğunu ve hijyen sorunlarının arttığını dile getiren Aslan, "Havuz suyu yutulması, iyi yıkanmamış yiyecekler ve kirli su tüketimi ishal riskini artırır. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İshal durumunda en önemli risk sıvı kaybıdır. Ailelerin sık yaptığı bir hata beslenmeyi kesmeleri. Beslenmenin tamamen kesilmesi yanlış. Çocukları hafif gıdalarla beslenmeye devam edilmeli. Doktora danışmadan antibiyotik kullanımı da doğru değil. Ayrıca gazlı ve şekerli içecekler ishali artırabilir, bu tür içeceklerden kaçınılmalı. Eğer çocukta yüksek ateş, kusma, kanlı ishal, ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler görülürse zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı"

HAVUZLAR ENFEKSİYON RİSKİ TAŞIYOR

Prof. Dr. Aslan, yazın serinlemek için tercih edilen havuzların oluşturacağı risklere de dikkat çekti. Yeterince klorlanmamış ve hijyenik olmayan havuzların enfeksiyon riskini artıracağını kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Havuz kullanımına bağlı olarak çocuklarda ishalin yanı sıra göz enfeksiyonları, kulak iltihapları ve cilt hastalıklarının da görülebilir. Anne babalar bu konuda da dikkatli olmalı" dedi.

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