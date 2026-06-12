İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Birinci Dairesi’nin adli yargı kararnamesine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı.

Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Aykut Çelik

AYKUT ÇELİK KİMDİR?

HSK son kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik, yargı camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Çelik, özellikle örgütlü suçlar ve önemli soruşturmalardaki çalışmalarıyla öne çıktı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPTI

Aykut Çelik, kariyeri boyunca çeşitli savcılık görevlerinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev alan Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Bu süreçte birçok önemli soruşturma bürosunun koordinasyonunu yürüttü.

EKONOMİK SUÇLAR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ALANINDA GÖREV ALDI

Aykut Çelik'in görev yaptığı alAnlar arasında örgütlü suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi suçları, kaçakçılık ve ekonomik suçlar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev süresince çeşitli soruşturma bürolarının sorumluluğunu üstlendi.

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