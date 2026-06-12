Türkiye’nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek turnuvaya katılma hakkı kazanması ülkemizde büyük bir coşkuyla karşılanırken, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ da bu tarihi heyecana ortak oluyor. HEAŞ, A Milli Futbol Takımı’na destek olmak amacıyla hava trafik kontrol kulesini millilerin maç günlerinde bayrağımızın renkleriyle ışıklandıracak.

Türkiye, tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva tarihi yaklaştıkça tüm ülkede büyük bir gurur ve heyecan dalgası başladı. İstanbul’un dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Meydan Otoritesi HEAŞ, bu büyük coşkuyu gökyüzüne taşıyacak.

HEAŞ’tan Bizim Çocuklara tam destek: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı-beyaza bürünüyor

HEAŞ, havalimanının simgelerinden biri olan hava trafik kontrol kulesini, A Milli Futbol Takımı’nın maç günlerinde kırmızı-beyaz renkleriyle aydınlatılacak. İstanbul semalarını süsleyecek bu özel ışıklandırma, havacılık camiasının milli takıma olan inancını simgeleyecek.

HEAŞ’tan Bizim Çocuklara tam destek: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı-beyaza bürünüyor

"MİLLİ COŞKUYU HAVALİMANIMIZDA YAŞATIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Türkiye’nin 24 yıl sonra gelen bu başarısının sadece sporda değil, toplumun her alanında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Kacır, şunları kaydetti:

“A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması, hepimize tarif edilemez bir gurur yaşatıyor. HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik. Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla."

HEAŞ’tan Bizim Çocuklara tam destek: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı-beyaza bürünüyor

Dünya Kupası süresince Türkiye’nin maç günlerinde kırmızı-beyaz renklerle ışıldayacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, İstanbul’a iniş ve kalkış yapan uçaklardaki yolculara ve tüm havalimanı ziyaretçilerine milli takım ruhunu derinden hissettirecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası